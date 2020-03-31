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18:53   31 Марта 2020
Общество

Врач из США Пинелис констатировал бедственное положение американских больниц

Врач из США Пинелис констатировал бедственное положение американских больниц

Ситуацию, сложившуюся в больницах США на фоне COVID-19, описал американский врач русского происхождения Евгений Пинелис.

По словам медика, в учреждениях нет средств защиты, персонал напуган. Есть опасение, что врачей не хватит. Сейчас в больницы США поступает все больше больных. Чаще всего в руки медиков попадают жители Бронкса (район Нью-Йорка) и Северного Манхэттена. Остальные пациенты, как правило, живут в Бруклине и Мидтауне (Средний Манхэттен). В целом положение больниц Пинелис оценил как бедственное.

В США располагается один из очагов коронавирусной инфекции. В этой стране выявлено 155 900 случаев COVID-19. США сейчас занимает первое место по числу зараженных в мире. За ними следует Италия. В этой стране зафиксировано более 101 000 случаев заболевания. О пандемии Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта.

Власти России делают все возможное, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в стране. Следить за ситуацией с COVID-19 можно на сайте стопкоронавирус.рф. Там подробно описаны симптомы заболевания и приведена информация о том, куда обращаться при их обнаружении. Кроме того, сайт призван разрушить популярные мифы о COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #медицина #коронавирус

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