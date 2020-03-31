Минздрав РФ подготовил 78 тысяч коек в связи с COVID-19

Более 78 тысяч коек подготовили в России в связи с угрозой распространения коронавируса, заявили представители Минздрава РФ.

Также подготовлены 47 аппаратов искусственного дыхания, которые нужны пациентам с опасным диагнозом. По последним данным в России зафиксировано более двух тысяч зараженным коронавирусом. За минувшие сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 500 человек. Зараженные изолированы от общества в специальных боксах, они получают необходимое лечение.

Коронавирусом заразился главврач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко. Он поблагодарил россиян, которые беспокоятся о его здоровье.