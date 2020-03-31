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Минздрав РФ подготовил 78 тысяч коек в связи с COVID-19

Минздрав РФ подготовил 78 тысяч коек в связи с COVID-19

 Правительство РФ примет меры по сдерживанию цен на топливо

Правительство РФ примет меры по сдерживанию цен на топливо
Заявления Вишневского о незаконности режима самоизоляции оказались фейком

Заявления Вишневского о незаконности режима самоизоляции оказались фейком

 Сирийские беженцы не возвращались в САР из-за рубежа за минувшие сутки

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 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
18:18   31 Марта 2020
Общество

Минздрав РФ подготовил 78 тысяч коек в связи с COVID-19

Минздрав РФ подготовил 78 тысяч коек в связи с COVID-19

Более 78 тысяч коек подготовили в России в связи с угрозой распространения коронавируса, заявили представители Минздрава РФ.

Также подготовлены 47 аппаратов искусственного дыхания, которые нужны пациентам с опасным диагнозом. По последним данным в России зафиксировано более двух тысяч зараженным коронавирусом. За минувшие сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 500 человек. Зараженные изолированы от общества в специальных боксах, они получают необходимое лечение.

Коронавирусом заразился главврач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко. Он поблагодарил россиян, которые беспокоятся о его здоровье. 

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #минздрав #коронавирус

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