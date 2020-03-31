Заявления Вишневского о незаконности режима самоизоляции оказались фейком

Введенные в Санкт-Петербурге меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции эффективны и необходимы, однако незаконны. Такого мнения придерживается депутат Законодательского собрания Санкт-Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский.

Либеральные оппозиционеры, в том числе Вишневский, ранее пытались представить меры, принимаемые правительством, как неэффективные, в результате им пришлось признать, что это не так. Сейчас они решили поменять тактику. Они наконец-то признали усилия властей результативными, однако теперь заявляют, что введение режима самоизоляции было якобы незаконным.

У себя в Telegram-канале Вишневский написал, что федеральным властям нужно было изменить закон и дать губернаторам полномочия вводить карантин. Однако он неправ. Согласно статье 31 федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" исполнительная власть субъектов РФ имеет право вводить ограничительные меры.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на основе этого документа 12 марта ввел на территории города режим повышенной готовности. А 30 марта постановление о введении повышенной готовности было расширено главой города до введения режима самоизоляции населения. Поэтому очередные обвинения Вишневского оказались фейками, отмечает ФАН.