Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав РФ подготовил 78 тысяч коек в связи с COVID-19

Минздрав РФ подготовил 78 тысяч коек в связи с COVID-19

 Правительство РФ примет меры по сдерживанию цен на топливо

Правительство РФ примет меры по сдерживанию цен на топливо
Заявления Вишневского о незаконности режима самоизоляции оказались фейком

Заявления Вишневского о незаконности режима самоизоляции оказались фейком

 Сирийские беженцы не возвращались в САР из-за рубежа за минувшие сутки

Сирийские беженцы не возвращались в САР из-за рубежа за минувшие сутки
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
Минздрав РФ подготовил 78 тысяч коек в связи с COVID-19

Минздрав РФ подготовил 78 тысяч коек в связи с COVID-19

 Правительство РФ примет меры по сдерживанию цен на топливо

Правительство РФ примет меры по сдерживанию цен на топливо
Заявления Вишневского о незаконности режима самоизоляции оказались фейком

Заявления Вишневского о незаконности режима самоизоляции оказались фейком

 Сирийские беженцы не возвращались в САР из-за рубежа за минувшие сутки

Сирийские беженцы не возвращались в САР из-за рубежа за минувшие сутки
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
17:51   31 Марта 2020
Политика

Заявления Вишневского о незаконности режима самоизоляции оказались фейком

Заявления Вишневского о незаконности режима самоизоляции оказались фейком

Введенные в Санкт-Петербурге меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции эффективны и необходимы, однако незаконны. Такого мнения придерживается депутат Законодательского собрания Санкт-Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский.

Либеральные оппозиционеры, в том числе Вишневский, ранее пытались представить меры, принимаемые правительством, как неэффективные, в результате им пришлось признать, что это не так. Сейчас они решили поменять тактику. Они наконец-то признали усилия властей результативными, однако теперь заявляют, что введение режима самоизоляции было якобы незаконным. 

У себя в Telegram-канале Вишневский написал, что федеральным властям нужно было изменить закон и дать губернаторам полномочия вводить карантин. Однако он неправ. Согласно статье 31 федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" исполнительная власть субъектов РФ имеет право вводить ограничительные меры. 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на основе этого документа 12 марта ввел на территории города режим повышенной готовности. А 30 марта постановление о введении повышенной готовности было расширено главой города до введения режима самоизоляции населения. Поэтому очередные обвинения Вишневского оказались фейками, отмечает ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#вишневский #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...