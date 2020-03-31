Коронавирус испытывает российские семьи на прочность

Достаточно ли жесткое наказание ввели в России за нарушение карантина? Объявят ли из-за пандемии режим ЧС во всей стране? Чем обернется самоизоляция для российских семей? На эти и другие вопросы ответили эксперты на онлайн пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Госдума 31 марта приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина, рассказал депутат Евгений Марченко. Теперь нарушителям грозит до семи лет колонии. За фейки о коронавирусе предусмотрено до пяти лет заключения. Штрафы за распространение ложной информации для юридических лиц увеличатся до 10 миллионов рублей, а для физических — до 700 тысяч.

«Меры серьезно помогут в том, чтобы не было паники среди населения», — считает парламентарий.

Наделение правительства полномочиями по вводу режима ЧС вовсе не означает, что его обязательно введут, поспешил успокоить Марченко. Он также считает, что авиасообщение между регионами России закрывать пока не стоит. В нашей стране выбрана «золотая середина»: поэтапное введение ограничительных мер.

ЛДПР сочла наказание за несоблюдение карантина недостаточно серьезным. Экс-депутат Госдумы Василий Власов призывал ужесточить меры против нарушителей режима. Человек, который сбегает из стационара больницы «Коммунарка» и начинает заражать других людей, не понимает масштаб ответственности.

«Как член фракции ЛДПР, вместе с Владимиром Вольфовичем Жириновским, много раз говорили, что даже то наказание, которое сегодня принято, является относительно мягким», — считает Власов.

О другой стороне самоизоляции рассказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Жизнь в замкнутом пространстве с невозможностью покинуть дом стала настоящим испытанием для российских семей. Соавтор закона о домашнем насилии напомнила об опыте Китая, где самоизоляция привела к всплеску разводов. Она считает, что не все готовы находиться дома, даже если это «здоровая семья».

«А для тех семей, где есть проблемы — это тройное испытание. <....> Больше чем уверена, что мы должны после этих всех моментов делать выводы. Это лишний раз показывает, что проблема есть и решать ее надо», — призвала Роднина.

Напомним, накануне правительство рекомендовало распространить ограничения, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за коронавируса, на всю Россию. Людям настоятельно рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу без особой необходимости.