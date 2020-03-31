Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав РФ подготовил 78 тысяч коек в связи с COVID-19

Минздрав РФ подготовил 78 тысяч коек в связи с COVID-19

 Правительство РФ примет меры по сдерживанию цен на топливо

Правительство РФ примет меры по сдерживанию цен на топливо
Заявления Вишневского о незаконности режима самоизоляции оказались фейком

Заявления Вишневского о незаконности режима самоизоляции оказались фейком

 Сирийские беженцы не возвращались в САР из-за рубежа за минувшие сутки

Сирийские беженцы не возвращались в САР из-за рубежа за минувшие сутки
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
Минздрав РФ подготовил 78 тысяч коек в связи с COVID-19

Минздрав РФ подготовил 78 тысяч коек в связи с COVID-19

 Правительство РФ примет меры по сдерживанию цен на топливо

Правительство РФ примет меры по сдерживанию цен на топливо
Заявления Вишневского о незаконности режима самоизоляции оказались фейком

Заявления Вишневского о незаконности режима самоизоляции оказались фейком

 Сирийские беженцы не возвращались в САР из-за рубежа за минувшие сутки

Сирийские беженцы не возвращались в САР из-за рубежа за минувшие сутки
Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
17:45   31 Марта 2020
Политика

Сирийские беженцы не возвращались в САР из-за рубежа за минувшие сутки

Сирийские беженцы не возвращались в САР из-за рубежа за минувшие сутки

Центр приема, распределения и размещения беженцев не зафиксировал ни одного случая возвращения сирийцев из-за рубежа за минувшие сутки, сообщило Министерство обороны РФ.

Как передает РИА Новости, согласно сообщению Минобороны России, на территорию Сирии из других государств за прошедшие сутки не прибыл ни один сирийский беженец. В ведомстве добавили, что инженерным подразделениям правительственных войск САР удалось разминировать 2 гектара земли, а также уничтожить 45 взрывоопасных объектов.

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил о готовности Европейского союза придерживаться заключенных с Турцией миграционных соглашений, однако Европа не приемлет использование Анкарой беженцев в качестве рычага политического давления на страны ЕС. Он добавил, что Турция также должна выполнять взятые на себя обязательства в рамках этих договоренностей, пишет канал RT.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сирия #беженцы #министерство обороны рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...