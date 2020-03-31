Сирийские беженцы не возвращались в САР из-за рубежа за минувшие сутки

Центр приема, распределения и размещения беженцев не зафиксировал ни одного случая возвращения сирийцев из-за рубежа за минувшие сутки, сообщило Министерство обороны РФ.

Как передает РИА Новости, согласно сообщению Минобороны России, на территорию Сирии из других государств за прошедшие сутки не прибыл ни один сирийский беженец. В ведомстве добавили, что инженерным подразделениям правительственных войск САР удалось разминировать 2 гектара земли, а также уничтожить 45 взрывоопасных объектов.

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил о готовности Европейского союза придерживаться заключенных с Турцией миграционных соглашений, однако Европа не приемлет использование Анкарой беженцев в качестве рычага политического давления на страны ЕС. Он добавил, что Турция также должна выполнять взятые на себя обязательства в рамках этих договоренностей, пишет канал RT.