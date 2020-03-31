Соловьев: больше всего освобождения Пичугина боится Ходорковский

Осужденный за тяжкие преступления бывший сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин мог совершать преступления по приказам своих руководителей. Речь идет о трех убийствах и четырех покушениях на убийства, за что он был приговорен к пожизненному заключению.

Сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский мог отдавать приказы главе своей службы безопасности Пичугину. Такое мнение в интервью "НьюИнформ" выразил известный телеведущий Владимир Соловьев, прокомментировав запрос адвоката осужденного о помиловании.

Адвокат Пичугина Ксения Костромина ранее сообщила, что ее подзащитный в третий раз подал прошение о помиловании. Она отметила, что бывший подчиненный Ходорковского пробыл за решеткой 16 лет и девять месяцев, подчеркнув, что в феврале этого года его матери исполнился 81 год.

Владимир Соловьев сомневается, что Пичугин совершал преступления по личным мотивам, скорее всего он выполнял чьи-то приказы. Больше всех в данной ситуации Ходорковский боится, что заключенный его сдаст.

Журналист считает, что о целесообразности применения досрочного освобождения следует спросить родственников жертв. Беглого олигарха Соловьев назвал "бездушным".