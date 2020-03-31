Норвежцы не до конца осознают ситуацию на рынке нефти
На фоне «нефтяной войны», спровоцированной агрессивным демпингом Королевства Саудовская Аравия (КСА) на международном рынке нефти, цены на энергоресурсы обрушились до минимума. Примечательно, что в условиях, когда КСА решилось буквально залить потребителей своей продукцией, другие игроки, вопреки законам рынка и здравому смыслу, проявляют готовность повторить ошибку саудитов. На данное обстоятельство в эфире радио Sputnik было обращено внимание аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым.
Эксперт указал на то, что в настоящее время норвежцы, которые готовятся нарастить свою добычу нефти «на месяц раньше срока, и на 30 тысяч баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось», не до конца осознают ситуацию на рынке. При этом им было обращено внимание на то, что в сравнении с саудовской «нефтяной войной» в Норвегии не проявляют особой агрессии в данном отношении. Однако в Осло не учитывают тот факт, что рынок уже насыщен до такой степени, что нефтеперерабатывающие предприятия уже начинают снижать уровень своего производства. Помимо этого, ожидается, что при таких темпах добычи уже в скором времени нефтяные хранилища мира не смогу принимать дополнительные поставки.
«Встает вопрос: переварит ли рынок новые объемы?», — задался вопросом Юшков, указывая на то, что «сейчас европейские НПЗ не только отказываются от дополнительных объемов, а в принципе сокращают переработку». Одновременно с этим из-за карантинных мер в ЕС отсутствует объективная необходимость в наращивании поставок. Также эксперт заявил, что в течение месяца «все емкости для складирования нефти будут заполнены», в результате чего на рынке начнется реальный спад не только спроса, но и потребления. «Поэтому – большой вопрос, кому норвежцы собираются продать этот дополнительный объем», — резюмировал ситуацию эксперт.
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