"Газпром экспорт" ответил на заявление Польши о победе в арбитражном суде

Российская компания "Газпром" подтвердила информацию о том, что получила решение Стокгольмского арбитража по делу о пересмотре цен на газ в пользу Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

"Газпром экспорт" ответил, что изучает вердикт, о котором проинформировала польская PGNiG. В данный момент оценку по сумме выплат предприятие дать не может.

Варшава же утверждает, что арбитражный суд обязал российскую сторону выплатить Польше 1,5 млрд долларов. В Стокгольме признали требование PGNiG справедливым в связи с изменением формулы цены в рамках подписанного контракта. При этом речь идет о поставках со стороны "Газпрома", осуществленных с 1 января 2014 года, передает РИА Новости.

"Ямальский контракт", подписанный между РФ и Польшей в 1996 году, заканчивается в 2022-м. Согласно договоренностям, российская сторона должна поставлять до 10 млрд кубометров топлива ежегодно. Польская сторона в свою очередь требовала снижения цен на 10%.