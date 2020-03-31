Правительство РФ примет меры по сдерживанию цен на топливо

Россия не будет следовать сценарию, который накануне озвучило британское информагентство Reuters и в условиях обрушения цен на нефть импортировать из Европы дешевый бензин.

Об этом во вторник в беседе с Федеральным агентством новостей заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Напомним, в понедельник, 30 марта, агентство Reuters высказало мнение, что из-за сильного снижения цен на нефть, которое привело к тому, что российский бензин оказался дороже импортного топлива примерно на шесть-восемь тысяч рублей за тонну, топливный рынок РФ может вернуться в 1990-е годы – а именно, нашей стране придется импортировать бензин из Европы.

Комментируя это заявление, Игорь Юшков сказал, что подобное развитие событий исключено.

«Скорее правительство применит меры фискального стимулирования и будет всячески подталкивать компании к тому, чтобы им оставалось выгодно перерабатывать топливо внутри страны», — отметил эксперт.

Также он напомнил, что доставку бензина и дизельного топлива из Европы в Россию в любом случае пришлось бы оплачивать, поэтому даже, если кто-то решил бы ввозить более дешевое импортное топливо, то плата за его ввоз и за логистику нивелировала бы выгоду.

В приграничных регионах РФ, по словам Юшкова, возможны единичные случаи закупки европейского бензина, но сценарий его массового импорта полностью исключен.

«В целом, думаю, российский рынок будет заполнен отечественным топливом. Потому что нелогично добывать нефть в России, потом везти ее в Европу на переработку и обратно гнать бензин. Сама логистическая схема будет довольно дорогой. Всегда выгоднее производить внутри страны», — добавил эксперт по экономической безопасности.

При этом Юшков выразил уверенность в том, что власти найдут способ стимулировать российских нефтяников, чтобы те не закрывали нефтеперерабатывающие заводы, тем более, что возобновить работу НПЗ после остановки довольно трудно.

В сложившихся условиях, добавил Юшков, российские власти могли бы скорректировать дампфер, введенный правительством ранее для сглаживания колебания стоимости нефти на мировых рынках. Благодаря демпфирующей надбавке из бюджета компенсируются потери нефтяников на внутреннем рынке, когда цена на нефть на мировом рынке поднимается выше определенной отметки, а в случае падения стоимости сырья наоборот нефтяники платят в бюджет.