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16:47   31 Марта 2020
Общество

Проценко с диагностированным коронавирусом заявил о хорошем самочувствии

Проценко с диагностированным коронавирусом заявил о хорошем самочувствии

Заразившийся коронавирусом COVID-19 главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что чувствует себя "вполне хорошо".

Он изолировался в своем кабинете, где продолжает работать в удаленном режиме, управлять медучреждением и давать телемедицинские консультации. Проценко рассчитывает, что выработанный за последний месяц иммунитет сделает свое дело. Больница, куда поступают пациенты с диагностированным COVID-19 и подозрением на него сейчас функционирует в обычном режиме.

Президент России Владимир Путин побывал в Коммунарке 24 марта, причем экскурсию ему проводил именно Проценко, но в Кремле заверили, что глава государства регулярно проходит тест на коронавирус.

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Автор: Юлия Яковлева
#коронавирус

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