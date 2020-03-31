Российский мультсерил показал неэффективность методов инфовойны Запада с Россией

Многочисленные попытки Запада использовать российский мультсериал "Маша и Медведь" не принесли успеха, а его популярность за рубежом продолжает расти с каждым годом.

Известный мультфильм уже несколько лет подряд как сам Запад, так и его сторонники пытаются использовать в качестве инструмента информационной войны, заявил эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его мнению, некоторая критика доходит до абсурда, поскольку строится на элементах культуры России.

"С тем же успехом можно запретить творчество Пушкина и Достоевского, Стравинского и Шостаковича, так как там упоминаются Россия, ее культура и искусство", — подчеркнул Шаповалов в интервью изданию "Экономика сегодня".

По словам политолога, российский мультфильм давно стал межнациональным проектом, а простые жители западных стран не видят в нем ничего негативного. При этом "Маша и Медведь" продолжает нервировать антироссийских политиков, которые называют его "орудием пропаганды Кремля". Однако постоянный рост популярности проекта говорит сам за себя.

Шаповалов подчеркнул, что высокие позиции в мировых рейтингах свидетельствуют о том, что попытки Запада дискредитировать российский мультфильм в ангажированных изданиях и вечерних телепрограммах провалились полностью. Использование Западом "Маши и Медведя" в качестве рычага воздействия на общественное сознание – это лишь малая часть той инфовойны, что развязана против России. Одним из крупнейших элементов давления стала попытка обвинить РФ во вмешательстве в американские выборы. По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей, такие заявление представляют собой фарс.