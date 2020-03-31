Распространители фейков о коронавирусе могут получить тюремные сроки

Правительство РФ одобрило введение уголовной ответственности для распространителей фейков о COVID-19, заявили в Совфеде.

Также членами Совета Федерации было одобрено подобное наказание и в отношении лиц, нарушающих санитарно-эпидемиологическое законодательство страны.

Либеральные СМИ и организации регулярно публикуют недостоверную информацию о коронавирусной инфекции в России. В подобной деятельности были не раз замечены связанный с одиозным блогером и основателем признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексеем Навальным профсоюз "Альянс врачей", а также подконтрольные беглому олигарху Михаилу Ходорковскому издания. Подробнее об этом можно прочитать в статье Nation News.