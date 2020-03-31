Аналитик Дельцин рассказал о готовности Рунета к увеличению трафика в период изоляции

Режим самоизоляции, введенный региональными властями в некоторых субъектах РФ для борьбы с коронавирусом, дает неплохие шансы для увеличения аудитории российских интернет-сервисов, заявил аналитик Леонид Дельцин.

С 23 по 29 марта потребление проводного интернета в России стало больше на 10-30% в сравнении с тем, что было до этого. Об этом сообщили крупнейшие российские операторы фиксированной связи. Очевидно, что трафик увеличивается из-за абонентов, которые вынуждены соблюдать режим самоизоляции, введенный для борьбы с коронавирусоми, и оставаться дома.

Аналитик ГК "Финам" Леонид Дельцин в беседе с корреспондентами Nation News прокомментировал сложившуюся ситуацию. Собеседник издания подчеркнул, что интернет-трафик растет в среднем на 60% в год. Это не секрет для операторов уже 30 лет, и их радует, что величина прироста не меняется. С каждым годом нагрузка растет, что, в свою очередь, не застанет врасплох большинство поставщиков услуг.

Также аналитик отметил, что пандемия коронавируса в каком-то смысле сделала подарок операторам в виде увеличивающейся аудитории. В той же Италии и Испании за это время количество запросов по видеосервисам увеличилась в два-три раза.

Стоит отметить, что в России действует закон, согласно которому интернет-портал может быть внесен в черный список, если дело по жалобе правообладателя на использование пиратского контента будет дважды проиграно. Благодаря этому в Рунете вырос трафик из поисковых сетей на крупнейшие легальные кинотеатры.