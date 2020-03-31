Матвиенко предложила разрешить производство антисептиков и масок без лицензии

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко внесла предложение разрешить пошив масок и производство антисептиков без лицензии в период пандемии коронавируса.

Ранее Совфед РФ поддержал законопроект, который расширит полномочия кабинета министров России. Теперь правительство сможет вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории страны. Сначала закон приняла Госдума. Теперь документ ляжет на подпись президенту страны Владимиру Путину.

За последние сутки по официальным данным количество заболевших COVID-19 в России увеличилось на 500 человек. Всего инфицировано 2337 граждан. Скончались 17, выздоровел 121 пациент.