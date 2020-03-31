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Распространители фейков о коронавирусе могут получить тюремные сроки

Распространители фейков о коронавирусе могут получить тюремные сроки

 Песков сообщил, что Путин регулярно делает тест на коронавирус

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 Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус
16:05   31 Марта 2020
Общество

Матвиенко предложила разрешить производство антисептиков и масок без лицензии

Матвиенко предложила разрешить производство антисептиков и масок без лицензии

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко внесла предложение разрешить пошив масок и производство антисептиков без лицензии в период пандемии коронавируса.

Ранее Совфед РФ поддержал законопроект, который расширит полномочия кабинета министров России. Теперь правительство сможет вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории страны. Сначала закон приняла Госдума. Теперь документ ляжет на подпись президенту страны Владимиру Путину.

За последние сутки по официальным данным количество заболевших COVID-19 в России увеличилось на 500 человек. Всего инфицировано 2337 граждан. Скончались 17, выздоровел 121 пациент.

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Автор: Кристина Мокроусова
#матвиенко #маски #коронавирус

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