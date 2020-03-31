Трамп напомнил о войне против Германии, в которой РФ и США были вместе

Дональд Трамп в очередной раз высказался за сближение с Россией, напомнив, что в годы Второй мировой войны США и СССР были союзниками, вместе воюя против Германии, к которой и сейчас нужно относиться как к противнику.

Об этом во вторник пишет британское издание The Independent, приводя заявление бывшей сотрудницы Госдепартамента США Хизер Конли, которая считает, что «личностная» внешняя политика американского лидера может стать «пагубной» в условиях пандемии.

«Г-н Трамп в очередном своем телефонном словоизвержении в эфире программы Fox & Friends сказал примечательные вещи о Германии и о России, а также о том, как Соединенным Штатам следует к ним относиться. Заявил он это, отвечая на вопрос о том, что они с российским президентом Владимиром Путиным будут обсуждать в ходе планируемого телефонного разговора в понедельник утром», — пишет издание.

Там же отмечается, что президент США вновь высказал свои давние мысли о том, как было бы хорошо наладить прежние более теплые отношения между Москвой и Вашингтоном. При этом Трамп сам напомнил, что предлагал это сделать еще в ходе своей избирательной кампании в 2016 году, но и сейчас противники по холодной войне продолжают соперничать на мировой арене.

«Они (русские) тоже сражались во Второй мировой. Они потеряли 50 миллионов человек, — напомнил Трамп, имея в виду Советский Союз. — Германия была врагом… А теперь Германия как бы замечательная», — подчеркнул также президент США.

При этом Трамп тут же напомнил о своем немецком происхождении, чем дистанцировался от сказанных ранее слов:

«То есть это, конечно, отлично. Это у меня в крови», — сказал он о германо-американских связях.

The Independen, комментируя противоречивые высказывания Трампа, отмечает, что, если они станут основой нового политического курса США, это окажет влияние на весь глобальный политический расклад, сложившийся по окончании Второй мировой войны.

«Однако, так как в Конгрессе — и особенно в контролируемом республиканцами Сенате — не заметно недовольства американо-германским союзом, этот план столкнется с серьезным сопротивлением, в том числе в партии самого г-на Трампа», — добавляет издание.

Также автор материала напоминает, что президент США и ранее не раз высказывал недовольство в адрес федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая поддерживала хорошие отношения с предшественником Трампа на посту главы Белого дома Бараком Обамой, а советам и требованиям самого Трампа следует далеко не всегда.