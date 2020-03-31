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15:50   31 Марта 2020
Общество

Совфед РФ поддержал расширение полномочий кабмина вводить режим ЧС

Совфед РФ поддержал расширение полномочий кабмина вводить режим ЧС

Совет Федерации РФ поддержал законопроект, расширяющий полномочия правительства России. Теперь кабинет министров имеет право вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории страны.

Утром закон приняла Государственная дума. Теперь его отнесут на подпись президенту Владимиру Путину. Документ был создан в целях эффективной борьбы и экстренного реагирования на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

За последние сутки по официальным данным количество заболевших COVID-19 в России увеличилось на 500 человек. Всего инфицировано 2337 граждан. Скончались 17, выздоровел 121 пациент.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#правительство #чс #коронавирус

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