Эвакуация россиян из Туниса назначена на 1 апреля

Граждане России, застрявшие в Тунисе из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, смогут вылететь на родину 1 апреля. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Тунисе.

Ранее средства массовой информации сообщали, что 1 апреля "Аэрофлот" собирается вывезти 400 туристов из Дели, а компания «Россия» — 127 человек из Занзибара, 139 — из Маврикии и 157 — с Сейшельских островов. Также прорабатывается маршрут, который позволит забрать 524 туриста из Рио-де-Жанейро (Бразилия), Лимы (Перу) и Варадеро (Куба).

За последние сутки по официальным данным количество заболевших COVID-19 в России увеличилось на 500 человек. Всего инфицировано 2337 граждан. Скончались 17, выздоровел 121 пациент.