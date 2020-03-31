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15:31   31 Марта 2020
Общество

ВЦИОМ: россияне признают важность политических и социальных изменений в РФ

ВЦИОМ: россияне признают важность политических и социальных изменений в РФ

Исследования на тему важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ, представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В преддверии общероссийского голосования ВЦИОМ обнародовал сведения опроса от 22 и 29 марта. В соответствии с результатами исследования 95% россиян считают важным государственное обеспечение доступности и качества медицины. Для 91% опрошенных большую роль играет ежегодная индексация пенсий, а для 88% граждан значение имеют условия для экологического образования и воспитания культуры, отмечает ВЦИОМ.

Значимость поправки о снятии ограничений для занимающего должность главы РФ на участие в следующих выборах отметили более 65% россиян. Вместе с тем 64% жителей России высказались о важности создания единой системы публичной власти. Также 40% россиян считают, что необходимо закрепить возможность отдельных федеральных органов госвласти пребывать в любом другом городе, кроме Москвы.

Президент России Владимир Путин официально перенес голосование по поправкам в Конституции РФ. Принятые меры необходимы для того, чтобы избежать возможных рисков заражения коронавирусом.

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Автор: Илья Романович
#россия #вциом #конституция рф

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