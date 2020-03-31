В Госдуме просят ужесточить наказание за призывы нарушать режим самоизоляции

Принятые руководством страны меры направлены против распространения коронавируса. Режим самоизоляции, введенный в ряде регионов, должен остановить распространение инфекции.

Самоизоляция введена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде регионов страны. Жители могут покидать дом только в случае крайней необходимости. Речь идет о необходимости получения экстренной медицинской помощи. Также горожанам разрешается выгуливать домашних животных и посещать ближайший магазин или аптеку. Об этом рассказывается в материале ФАН.

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, предпринятые меры полностью отвечают сложившейся ситуации. Он отметил, что в соцсетях сейчас наблюдается активизация оппозиции, которая призывает граждан нарушать предложенные правила безопасности, хотя подобные меры вводятся во многих странах Европы.

Самоизоляция необходима для сужения круга общения людей, чтобы в случае выявления зараженных проще было вычислить всех потенциальных переносчиков инфекции. Если оппозиционерам удастся вытащить людей на улицу, то в таком случае распространение коронавируса будет невозможно контролировать.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил использовать СМС-оповещение для тех, кто нарушил карантин, сообщает "Царьград".

Госдума приняла закон с поправками к Административному кодексу РФ. Как сообщает RT, ужесточаются наказания за распространение фейков о коронавирусе. Также приготовлены более серьезные наказания гражданам, нарушившим карантин.