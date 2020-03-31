Московские власти оценили неудачный опыт ЕС и не стали дожидаться "волны коронавируса"

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15:05   31 Марта 2020
Политика

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Меры по борьбе с COVID-19, предпринимаемые в Москве, являются полностью оправданными, считает политолог Иван Аркатов.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в РФ, столичная администрация ввела усиленные меры по борьбе с заболеванием. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, большинство жителей города ответственно отнеслись к введенным поправкам и стали соблюдать карантин.

По словам политолога Ивана Аркатова, меры, предпринятые руководством столицы, абсолютно адекватны и основаны на неудачном опыте европейских государств, которым не удалось вовремя остановить распространение COVID-19. Такое мнение эксперт озвучил в разговоре с ФАН.

Он отметил, что Москва стала "локомотивом" для всех российских регионов, подхватывающих пример столичной администрации. Политолог подчеркнул, что на фоне пострадавших от инфекции Италии и Испании столица России продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с коронавирусом.

"Москва является основным местом с непростой ситуацией с коронавирусом в России. Поэтому те меры, которые предпринимает и Собянин, и его команда, являются результативными", — заявил Аркатов.

Также эксперт обратил внимание на отличную работу московской администрации по информированию граждан, в результате чего удалось избежать паники.

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Автор: Яна Либерман
#москва #россия #ес #европа #коронавирус

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