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 Правительство РФ дало положительную оценку работе медиков в борьбе с коронавирусом

Правительство РФ дало положительную оценку работе медиков в борьбе с коронавирусом
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14:55   31 Марта 2020
Экономика

Путина и Трампа не устраивают текущие цены на нефть

Путина и Трампа не устраивают текущие цены на нефть

Текущая ситуация на нефтяном рынке не отвечает интересам как России, так и США. К такому мнению пришли президенты Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре.

Лидеры двух держав согласились с тем, что нынешняя ценовая конъюнктура расходится с той, которую хотели бы видеть в Москве и Вашингтоне, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не уточнив возможные совместные шаги для исправления ситуации.

Представитель Кремля не стал называть сроки российско-американских консультаций по проблеме рухнувших нефтяных котировок. Об отдельной встрече Путина с министром энергетики Александром Новаком, если ее запланируют, также будет сообщено дополнительно.

Профессор экономики Института политических исследований РАН Сергей Гуриев уверен, что достаточно большие финансовые резервы РФ позволят ей на протяжении как минимум трех лет справляться с последствиями ценовой войны, развязанной Саудовской Аравией.

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Автор: Борис Нестеров
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