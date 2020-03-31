Кремль считает правильным расширение полномочий кабмина РФ

Кремль считает верным решение увеличить полномочия кабинета министров РФ для эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как он сообщил, Владимир Путин имеет всю необходимую информацию по ситуации в стране, однако выполнение задач по борьбе с COVID-19 происходит на уровне правительства.

За последние сутки, по официальным данным, количество заболевших COVID-19 в России увеличилось на 500 человек. Всего инфицировано 2337 граждан. Скончались 17, выздоровел 121 пациент.