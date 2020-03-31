Ситуация в Сирии: диверсия в Алеппо, операции неизвестных в Даръа и Идлибе

На фоне отсутствия крупных боев с участием Сирийской арабской армии (САА) джихадисты сразу в нескольких провинциях страны провели вооруженные операции.

Провинция Алеппо

Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, боевики группировки «Ахрар аш-Шаркыи» совершили нападение на здание лечебного заведения в населенном пункте Аль-Баб провинции Алеппо. При этом исламисты взяли в заложники людей из числа медицинского персонала и угрожали сотрудникам сил внутренней безопасности «Сирийской национальной армии». Затем противостояние вылилось на улицы города, где был застрелен глава внешней разведки «Ахрар аш-Шаркыи». В итоге конфликт перерос в ожесточенную вооруженную стычку, в результате которой потери понесли обе стороны.

Также в поселении Джераблус члены «Сирийской национальной армии» смогли выявить два заминированных автомобиля. Предположительно они были подготовлены к взрыву членами «Освободительных сил Африна», которые часто совершают вылазки в зоны контроля турецкой армии и союзных ей сил с целью проведения диверсий в тылу противника. В итоге районы обнаружения опасных находок были оцеплены, а сами взрывные устройства подорваны без какого-либо вреда для мирного населения.

Провинция Даръа

На территории провинции Даръа совершено нападение неизвестных боевиков на мирного жителя в поселении Аль-Харрак. В том же регионе в районе Шахин группа неустановленных вооруженных лиц обстреляла блокпост САА. О жертвах этого нападения не сообщается. Однако источником отмечается, что с июня 2019 года количество жертв подобных нападений неизвестных выросло до 377 225 человек. Предположительно за атаками на правительственные силы и мирных граждан стоят боевики из бывшего состава «Южного фронта», часть из которых до сих пор может получать поддержку с военной базы сил международной коалиции «Ат-Танф».

Провинция Идлиб

По данным источников Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), на северо-западе города Идлиб было обнаружено несколько неопознанных тел. В свете того, что данный населенный пункт продолжительное время находится под управлением незаконных вооруженных группировок, выдвигается версия, что убитые могли оказаться жертвами конфликта конкурирующих бандформирований.

Также источником отмечается, что ранее в этом регионе неизвестными вооруженными лицами было проведено несколько операций, целями которых стали местные полевые командиры. Так, был застрелен высокопоставленный член «Фронта освобождения Серакиба». Помимо этого, при схожих обстоятельства было совершено покушение на боевика «Сирийской национальной Армии» Абу Тоу, которому впоследствии удалось выжить.

Ранее эксперт Андрей Онтиков указал на возможность Дамаска использовать партизанское народное сопротивление для возвращения контроля над всей Сирией.