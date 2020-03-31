Премьер Украины сообщил о катастрофических последствиях длительного карантина для страны

Давление на экономику, спровоцированное распространением коронавируса, может оказаться слишком сильным. Поэтому украинское руководство в скором времени планирует представить сценарий дальнейших мер.

О ситуации в стране во время распространения коронавируса рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В эфире местного телеканала он оценил положение, в котором оказались граждане, а также заявил о необходимости принятия мер для преодоления сложной ситуации.

По его словам, большая часть украинцев не имеет финансовой подушки, которая могла бы позволить им не работать несколько месяцев, поэтому государство обязано оказать поддержку людям, которые лишились заработка.

Глава украинского правительства сообщил, что имеется несколько вариантов дальнейших действий. В ближайшее время станет известно, какой сценарий будет применяться.

Во время борьбы с коронавирусом украинский парламент проголосовал за скандальный закон, который разрешает продажу земель сельскохозяйственного назначения, сообщает RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границ для защиты населения от коронавируса. Пересекать границу запрещается даже украинцам, желающим вернуться домой, рассказывается в материале "Царьграда".