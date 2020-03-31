Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Столичные бригады скорой помощи справляются с поступающим количеством вызовов

Столичные бригады скорой помощи справляются с поступающим количеством вызовов

 Кремль считает правильным расширение полномочий кабмина РФ

Кремль считает правильным расширение полномочий кабмина РФ
Московские власти оценили неудачный опыт ЕС и не стали дожидаться "волны коронавируса"

Московские власти оценили неудачный опыт ЕС и не стали дожидаться "волны коронавируса"

 Правительство РФ дало положительную оценку работе медиков в борьбе с коронавирусом

Правительство РФ дало положительную оценку работе медиков в борьбе с коронавирусом
Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

 Швыткин назвал самолет с помощью американцам сигналом для США

Швыткин назвал самолет с помощью американцам сигналом для США
Столичные бригады скорой помощи справляются с поступающим количеством вызовов

Столичные бригады скорой помощи справляются с поступающим количеством вызовов

 Кремль считает правильным расширение полномочий кабмина РФ

Кремль считает правильным расширение полномочий кабмина РФ
Московские власти оценили неудачный опыт ЕС и не стали дожидаться "волны коронавируса"

Московские власти оценили неудачный опыт ЕС и не стали дожидаться "волны коронавируса"

 Правительство РФ дало положительную оценку работе медиков в борьбе с коронавирусом

Правительство РФ дало положительную оценку работе медиков в борьбе с коронавирусом
Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

 Швыткин назвал самолет с помощью американцам сигналом для США

Швыткин назвал самолет с помощью американцам сигналом для США
14:35   31 Марта 2020
Общество

Премьер Украины сообщил о катастрофических последствиях длительного карантина для страны

Премьер Украины сообщил о катастрофических последствиях длительного карантина для страны

Давление на экономику, спровоцированное распространением коронавируса, может оказаться слишком сильным. Поэтому украинское руководство в скором времени планирует представить сценарий дальнейших мер.

О ситуации в стране во время распространения коронавируса рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В эфире местного телеканала он оценил положение, в котором оказались граждане, а также заявил о необходимости принятия мер для преодоления сложной ситуации.

По его словам, большая часть украинцев не имеет финансовой подушки, которая могла бы позволить им не работать несколько месяцев, поэтому государство обязано оказать поддержку людям, которые лишились заработка.

Глава украинского правительства сообщил, что имеется несколько вариантов дальнейших действий. В ближайшее время станет известно, какой сценарий будет применяться.

Во время борьбы с коронавирусом украинский парламент проголосовал за скандальный закон, который разрешает продажу земель сельскохозяйственного назначения, сообщает RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границ для защиты населения от коронавируса. Пересекать границу запрещается даже украинцам, желающим вернуться домой, рассказывается в материале "Царьграда".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#украина #киев #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...