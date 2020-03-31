Почему после принятия Закона о земле может следовать наступление на Донбасс

Принятый на Украине закон об открытии рынка земли обернется для украинцев лишь новыми потерями, убытками и кризисами, а также может привести к обострению обстановке на линии соприкосновения в Донбассе и возобновлению обстрелов территории ЛНР и ДНР.

Такие опасения в беседе с Федеральным агентством новостей высказал во вторник Валерий Скороходов – депутат Народного совета Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно, что в понедельник поздно вечером Верховная рада Украины приняла закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Для принятия закона было необходимо 226 голосов «за» при этом в ходе голосования «за» высказались 259 депутатов. Против принятия документа выступили группа «За будущее», а также фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Власти Украины планируют осенью 2021 года запустить земельную реформу, которая позволить открыть рынок земли. При этом подавляющее большинство граждан страны считает, что не нужно отменять действующий последние 20 лет мораторий, так как в противном случае сельскохозяйственные земли будут скуплены иностранцами и олигархами. Ранее украинский президент Владимир Зеленский обещал, что вынесет данный вопрос на всенародный референдум.

По словам Валерия Скороходова, принятия закона о земле, по всей видимости, было одним из условий победы Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. Также он обратил внимание на то, что закон был принят в условиях глубокого кризиса, в котором находится Украина, а также на фоне эпидемии коронавируса и введения режима ЧС в нескольких областях страны.

«Понятно, что главной причиной стало получение транша от Международного валютного фонда. И судя по тому, что мы уже видели в прошлом, для граждан Украины это обернется только новыми потерями, кризисами и убытками. Денег МВФ они, как обычно, не увидят. Земля будет распродана и, опять-таки, вряд ли достанется украинцам», — заявил эксперт.

Принятие данного закона, добавил Скороходов, станет еще одним Шагом Украины к ее распаду и разделу западными «партнерами», так как подобные «партнерские» отношения Киева с Западом ведут к уничтожению Украины как государства.

«Вселяет тревогу тот факт, что подобные инициативы со стороны украинского руководства, как правило, приводят к обострению на линии соприкосновения и увеличению [количества] обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик. Наверняка Киев предпримет все усилия, чтобы отвлечь внимание общественности от этого непопулярного закона, так что республикам нужно учитывать этот факт и быть наготове», — добавил эксперт.

Ранее с критикой действий команды президента Украины выступила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она заявила, что Зеленский «сдал» страну, сделав это по-воровски» во время серьезного финансового кризиса и распространения эпидемии.