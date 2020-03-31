Любителям сочинять фейки в интернете напомнили об участи паникеров во время войны

31 марта 2020 года Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков, в том числе о коронавирусе. Теперь рассылка заведомо ложной информации в соцсетях и мессенджерах может обойтись гражданам в полтора миллиона рублей (это максимальный штраф) или стоить пяти лет жизни за решеткой. Для юрлиц максимальную сумму штрафа подняли до 10 миллионов рублей.

Закон о наказании за фейковую информацию в России приняли еще в прошлом году. Сейчас ужесточить меры вплоть до уголовной ответственности законодателей вынудила волна ложных панических сообщений в Рунете о коронавирусе. Следственный комитет даже создал специальную рабочую группу, которая будет отслеживать фейки в интернете.

Накануне в Генпрокуратуре сообщили о нескольких выявленных случаях. Так, в «ВКонтакте» появился пост о том, что в Пензе якобы уже 60 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Под публикацией пользователи возмущались, что власти скрывают от них реальную ситуацию. На самом деле, в Пензе диагноз COVID-19 подтвержден только у двоих. На YouTube обнаружили видео с колонной автобусов Росгвардии, в котором утверждалось, что в Москву стянуты войска, а под видом карантина происходит госпереворот. В реальности росгвардейцы направлялись на тренировки к Параду Победы. Автор еще одного «расследования» на YouTube утверждал, что якобы власти разрешили силовикам стрелять по гражданам.

Фейковые новости разлетаются по Сети мгновенно, вызывая недоверие к властям и панику. Поэтому распространение ложной информации сродни уголовному преступлению, за нее нужно жестко наказывать, считает заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

«Я как гражданин крайне возмущен любой неверной информацией, которая распространяется среди населения в целях одного — посеять панику. Я считаю, что это дело противозаконное, граничит с уголовным преступлением и должно наказываться суровым образом. Это крайне опасное явление, особенно на фоне различных проблем. Это сродни сеянию паники во время военных действий. Могу напомнить, что во время войны паникеров расстреливали на месте без суда и следствия», — напомнил он «Политике сегодня».

В панике люди теряют контроль над своими действиями, а это может привести к серьезным последствиям, добавил член Общественной палаты. Он призвал правоохранительные органы усилить работу по выявлению распространителей фейков, которые не приносят «реальной пользы».

«Они все рассуждают и рассуждают, а самое главное, где та грань между бессознательным искажением правды или наоборот сознательным, что является вредительством в нашем государстве, — рассуждает эксперт. — Люди должны понимать, что они своими действиями совершают преступление. Поэтому если они выявляться будут розыскными средствами и силами, то они должны быть привлечены к суду и отвечать за свои поступки».

В российских либеральных кругах бытует мнение, что жесткие законы в сфере информации ограничивают свободу слова. Однако член общественной палаты убежден, что для понимания проблемы фейков нужно понимать, что свобода и вседозволенность — это разные вещи.

«Все имеют право на свободу, все должны помнить, что свободой человек пользуется до того момента, пока она не касается свободы другого человека. Поэтому распространение фейков и сеяние паники — не что иное как покушение на нормальный образ жизни других людей с целью призвать их к неосознанным действиям на фоне паники», — заявил он.

О том, что фейки - это инструмент политической борьбы говорил президент Владимир Путин.

«Не нужно верить каким-то вбросам, фейкам там всяким. Кто-то это делает бессознательно, а кто-то осознанно с целью посеять недоверие к тому, что делают власти на региональном, на федеральном уровне, муниципальном, панику какую-то вызвать», — сказал российский лидер 18 марта.

Всю достоверную информацию о развитии пандемии публикуют на сайте стопкоронавирус.рф

31 марта 2020 года в России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего — 2 337, из них 17 человек скончались, а 121 человек выздоровел. Идет второй день нерабочей недели, которую объявил президент Путин. Регионы один за другим вводят режим всеобщей изоляции. Минздрав и правительство просят оставаться дома и помнить, что ответственность лежит на каждом из нас — и в заботе о здоровье, и в том, чтобы сохранять спокойствие, и не распускать неподтвержденные слухи.