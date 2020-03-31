Коронавирус в армию не призывают

1 апреля в России официально стартует весенний призыв в армию. Согласно указу Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, до 15 июля в Вооруженные силы РФ должны отправиться 135 тысяч новобранцев.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 135 тысяч человек», — сообщает в документе.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, с руководством Минобороны обсуждался вопрос переноса призыва на фоне коронавируса. В результате решено закон не менять, но серьезно скорректировать сам процесс.

Враг не пройдет

Все потенциальные новобранцы будут проходить обследование на коронавирус. Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» рассказал, что до сборных пунктов молодых людей с подозрением на COVID-19 не допустят.

«Прежде чем человек попадет в распределительный пункт, его проверят на коронавирус. Поэтому подхватить вирус в этом месте ни от кого нельзя, за этим будет серьезный медицинский контроль. Люди с этим заболеванием в армию попасть не должны», — отметил эксперт.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее объявлял об обязательном тестировании всех призывников. А также об обязательном двухнедельном карантине новобранцев сразу по приезду к местам службы.

Помимо этого солдаты в частях обязаны будут держать дистанцию друг от друга в полтора-два метра, рассказал «Политике Сегодня» в прошлом командир отдельной разведроты Псковской воздушно-десантной дивизии, а ныне — зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, в армии риск подхватить коронавирус намного меньше, чем на «гражданке».

«В армии четкий регламент, крепкая дисциплина, требовательность командиров. Вот для примера, там каждая дверная ручка в любой казарме сейчас замотана марлевой повязкой, пропитанной дезинфицирующим раствором. Постоянно проходят санитарные мероприятия», — отметил депутат.

На службу в Вооруженные силы по факту отправится только десятая часть всех молодых людей, которые будут призваны в военкоматы. Координатор общественной инициативы «Гражданин и армия», член совета по правам человека при Президенте России Сергей Кривенко видит опасность именно в этом: большинство новобранцев вернутся домой после пребывания в многолюдных военкоматах.

«Если для тех, кто отправляется в армию, будут применены дополнительные меры контроля, в том числе двухнедельный карантин, проверка медиков и так далее. То остальные ребята, прошедшие через забитые, тесные коридоры военкоматов, могут там заразиться вирусом и вернуться к своим семьям будучи разносчиком инфекции», — опасается общественник.

Впрочем, «на гражданке» тоже принимают упреждающие меры. Как сообщили «Политике Сегодня» в военном комиссариате Петроградского района Санкт-Петербурга, пока в городе действует режим самоизоляции, призывников не будут отправлять на медицинское освидетельствование.

Первый случай коронавирусной инфекции в России был зафиксирован 5 марта. Почти за месяц в вооруженных силах РФ не появилось ни одного заболевшего. Более того, Россия помогает справиться с эпидемией другим странам. 23 марта девять российских самолетов Ил-76 доставили на Апеннинский полуостров около ста российских специалистов, включая военных вирусологов, эпидемиологов и военнослужащих Войск РХБЗ, а также технику.