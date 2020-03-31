Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему нарушений режима самоизоляции

Актуальные вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией в России, обсудят участники видеоконференции "Ответственность за нарушение карантина — поправки в КоАП, уголовная ответственность, полномочия полиции".

Свое участие в онлайн-конференции подтвердили глава администрации президента в Ханты-Мансийском автономном округе Валерий Анисимов, директор "Агенства социальной информации" Елена Тополева-Солдунова, депутат Государственной думы Евгений Марченко и другие.

Эксперты и журналисты рассмотрят последние данные по ситуации с коронавирусом в России и мире и обсудят указ президента Владимира Путина о массовом тестировании населения. Депутаты расскажут подробнее о мерах наказания за нарушение режима самоизоляции. Помимо этого, участники онлайн-конференции выяснят, когда вирусологам удастся создать вакцину против коронавируса, отмечает Федеральное агентство новостей.

Видеоконференция начнется в 14:00 и продлится до 16:00. Медиацентр "Патриот" запустит не только видео, но и текстовую трансляцию встречи. Прямые ссылки на все трансляции будут размещены на сайте Федерального агентства новостей и портале Медиагруппы "Патриот".