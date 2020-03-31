Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему нарушений режима самоизоляции

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему нарушений режима самоизоляции

 IKEA начала производить средства индивидуальной защиты для больниц

IKEA начала производить средства индивидуальной защиты для больниц
Клинцевич считает помощь РФ в отношении США примером для стран Европы

Клинцевич считает помощь РФ в отношении США примером для стран Европы

 Лукашенко собирается организовать саммит ЕАЭС

Лукашенко собирается организовать саммит ЕАЭС
В Le Point рассказали о последствиях «нефтяной войны» для РФ и США

В Le Point рассказали о последствиях «нефтяной войны» для РФ и США

 Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны
Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему нарушений режима самоизоляции

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему нарушений режима самоизоляции

 IKEA начала производить средства индивидуальной защиты для больниц

IKEA начала производить средства индивидуальной защиты для больниц
Клинцевич считает помощь РФ в отношении США примером для стран Европы

Клинцевич считает помощь РФ в отношении США примером для стран Европы

 Лукашенко собирается организовать саммит ЕАЭС

Лукашенко собирается организовать саммит ЕАЭС
В Le Point рассказали о последствиях «нефтяной войны» для РФ и США

В Le Point рассказали о последствиях «нефтяной войны» для РФ и США

 Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны
13:42   31 Марта 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему нарушений режима самоизоляции

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему нарушений режима самоизоляции

Актуальные вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией в России, обсудят участники видеоконференции "Ответственность за нарушение карантина — поправки в КоАП, уголовная ответственность, полномочия полиции".

Свое участие в онлайн-конференции подтвердили глава администрации президента в Ханты-Мансийском автономном округе Валерий Анисимов, директор "Агенства социальной информации" Елена Тополева-Солдунова, депутат Государственной думы Евгений Марченко и другие. 

Эксперты и журналисты рассмотрят последние данные по ситуации с коронавирусом в России и мире и обсудят указ президента Владимира Путина о массовом тестировании населения. Депутаты расскажут подробнее о мерах наказания за нарушение режима самоизоляции. Помимо этого, участники онлайн-конференции выяснят, когда вирусологам удастся создать вакцину против коронавируса, отмечает Федеральное агентство новостей.

Видеоконференция начнется в 14:00 и продлится до 16:00. Медиацентр "Патриот" запустит не только видео, но и текстовую трансляцию встречи. Прямые ссылки на все трансляции будут размещены на сайте Федерального агентства новостей и портале Медиагруппы "Патриот".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#пресс-конференция #патриот #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...