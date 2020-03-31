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13:39   31 Марта 2020
Общество

IKEA начала производить средства индивидуальной защиты для больниц

IKEA начала производить средства индивидуальной защиты для больниц

Производственно-торговая группа компаний IKEA в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире приняла решение расширить выпускаемый на продажу ассортимент.

Администрация компании IKEA сообщила о том, что на их производстве стартовал выпуск средств индивидуальной защиты. Вся выпущенная продукция будет предназначена для медицинских учреждений. Об этом сообщает Reuters. 

Некоторое время назад сообщалось, что ретейлер IKEA на время закрывает магазины в Москве и Подмосковье: продажа товаров будет осуществляться только в онлайн-режиме. Мера введена на фоне борьбы с распространением коронавируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#ikea #больницы #коронавирус

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