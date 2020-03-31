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13:25   31 Марта 2020
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ФСБ изъяла оружие у пытавшихся переправить его в Казахстан контрабандистов

ФСБ изъяла оружие у пытавшихся переправить его в Казахстан контрабандистов

Правоохранители пресекли попытку перевоза боеприпасов на российско-казахстанской границе. Водитель фуры пытался переправить через нее огнестрельное оружие и патроны к нему.

Грузовой автомобиль DAF направлялся из России в Казахстан. Сотрудники таможни обнаружили в грузовом авто партию оружия, схожего с боевыми образцами. В результате досмотра сотрудниками правоохранительных органов обнаружили автомат Калашникова, пистолеты Макарова и станок для изготовления патронов.

Весь груз был изъят и доставлен на экспертизу.

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

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Автор: Василий Пименов
#оружие #казахстан #контрабанда

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