Клинцевич считает помощь РФ в отношении США примером для стран Европы

Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает помощь России в отношении США примером для всей Европы, которая не проявляет человечность и взаимную поддержку другим государствам в непростое для всего мира время.

Россия направила в США грузовые самолеты с медицинскими средствами в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавируса, передает телеканал "360".

Клинцевич отметил, что этот поступок вряд ли поменяет повестку сегодняшних российско-американских отношений и решит глобальную проблему с коронавирусом в США, но даст повод задуматься другим странам.

По словам Клинцевича, европейские страны пытаются в одиночку решить все свои проблемы, вместо того чтобы объединиться в общих целях. Это вызывает вопросы о дальнейшем существовании Евросоюза.

По данным университета Хопкинса, на территории США зарегистрировано более 160 тысяч случаев заражения вирусом COVID-19, передает телеканал RT.