Лукашенко собирается организовать саммит ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается собрать представителей стран – участниц ЕАЭС на саммит.

Причиной организации мероприятия являются экономические вызовы, с которыми столкнулись мировые державы. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы Белоруссии после его телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации, встреча представителей стран-участниц ЕАЭС пройдет в узком кругу или в формате видеоконференции. Лукашенко подчеркнул, что встреча необходима так как скопилось большое число неотложных вопросов.