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 IKEA начала производить средства индивидуальной защиты для больниц

IKEA начала производить средства индивидуальной защиты для больниц
Клинцевич считает помощь РФ в отношении США примером для стран Европы

Клинцевич считает помощь РФ в отношении США примером для стран Европы

 Лукашенко собирается организовать саммит ЕАЭС

Лукашенко собирается организовать саммит ЕАЭС
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13:07   31 Марта 2020
Политика

Мишустин заявил о расширении мер поддержки предпринимателей

Мишустин заявил о расширении мер поддержки предпринимателей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство будет расширять перечень мер поддержки российских предпринимателей.

Новый налог на проценты с вкладов не связан со сложившейся ситуацией в экономике, в настоящее время нужно поддержать стабильность в перспективе, уточнил Мишустин. По словам премьера, правительство будет анализировать ситуацию, расширять и изменять меры по поддержке.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение коронавируса пандемией. В России число заражений превысило две тысячи человек. Вылечились более ста человек. Москва и Петербург находятся в режиме самоизоляции, многие российские регионы последовали их примеру.

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Автор: Яна Либерман
#россия #правительство #мишустин

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