Мишустин заявил о расширении мер поддержки предпринимателей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство будет расширять перечень мер поддержки российских предпринимателей.

Новый налог на проценты с вкладов не связан со сложившейся ситуацией в экономике, в настоящее время нужно поддержать стабильность в перспективе, уточнил Мишустин. По словам премьера, правительство будет анализировать ситуацию, расширять и изменять меры по поддержке.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение коронавируса пандемией. В России число заражений превысило две тысячи человек. Вылечились более ста человек. Москва и Петербург находятся в режиме самоизоляции, многие российские регионы последовали их примеру.