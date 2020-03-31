Экс-кандидат в мундепы Демчук: «ЛГБТ-мафия» в «Яблоке» пытается подмять под себя Петербург

Бывший кандидат в муниципальные депутаты от «Яблока» Егор Демчук был вынужден покинуть партию в связи с процветанием в ее рядах «ЛГБТ-мафии». Об этом он рассказал «Политике Сегодня».

Партия «Яблоко» в последние годы взяла курс на продвижение в массы идей ЛГБТ-сообщества, что отчетливо наблюдается в рамках отстаивания прав людей нетрадиционной ориентации представителями партии. Особенно запомнился член петербургской фракции «Яблоко» Сергей Трошин, грозившийся водрузить на купол Смольного «радужный флаг» ЛГБТ-сообщества. Но не все «яблочники» разделяют подобные взгляды и партийную политику. Бывший кандидат в мундепы Егор Демчук принял решение выйти из «Яблока», столкнувшись с деятельностью «ЛГБТ-мафии».

Егор Демчук неоднократно пробовал свои силы в политике, выступая самовыдвиженцем на выборах в различных регионах от партии «Яблоко» и КПРФ. За его плечами участие в шести выборах различного уровня, в том числе в Государственную думу. Переехав в Санкт-Петербург, в 2019 году он избирался на место муниципального депутата, встав под знамена уже проверенной партии «Яблоко». Выборы Демчук проиграл. Однако не только поражение стало для него разочарованием.

В разговоре с журналистом «Политики Сегодня» Демчук сообщил, что после отставки с поста председателя регионального отделения «Яблока» Михаила Амосова, традиционные взгляды партии изменились. Вектор политики был взят на продвижение идей ЛГБТ и отстаивание интересов данной социальной группы. При этом права обычных людей ушли на второй план. В партию влились молодые люди, которые лишь развивали ЛГБТ-тематику. Отказ от привычных для партии интересов и политики Демчук воспринял с критикой.

Изменение политического вектора «Яблока» в сторону ЛГБТ проявилось и во время муниципальных выборов. При распределении финансирования на избирательные кампании, средства на печать листовок, на агитацию и прочие инструменты продвижения, выдавались в первую очередь сторонникам идей ЛГБТ. Образовалась фактически «ЛГБТ-мафия», которая стала обладать финансами и перестраивать партийные взгляды под себя. В итоге сам Демчук, придерживающийся традиционной для многолетней партии политики, в своем округе одержать победу не смог. При этом он сообщил, что со стороны однопартийцев совершались попытки избавиться от него до выборов по причине «не разделения новых взглядов» петербургского «Яблока».

Признав несправедливость положения дел и руководства петербургского отделения «Яблока», Демчук решил разорвать контакты с партией. На данный момент экс-кандидат в мундепы готовится к выборам в Законодательное собрание Петербурга от Партии социальной защиты. Он уже подал необходимые документы в ТИК №19.

«ЛГБТ-мафия, которая процветает и фактически подмяла под себя партию «Яблоко», пользуясь привилегиями по сравнению с другими кандидатами от партии, теперь не помешает бороться наравне», — заявил Демчук.

Осложняет ситуацию лишь развитие коронавирусной инфекции и предпринимаемые меры для борьбы с ней. Ведь кандидатам в ЗакС сложнее проводить эффективную агитацию, осуществлять сбор подписей и представлять свои предвыборные программы в столь напряженное и опасное время. Демчук сообщил, что будет добиваться переноса выборов с 7 июня 2020 года на осенний период в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе.