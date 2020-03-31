Минздрав РФ предупредил о скором пике заболеваемости по коронавирусу

Россия приближается к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции, считает главный внештатный эпидемиолог минздрава Николай Брико.

Количество новых случаев заражения COVID-19 в ближайшие дни продолжит увеличиваться, но потом пойдет на снижение благодаря тем мерам, которые принимают власти страны. Еще одним фактором станет потепление: активность острых респираторных вирусных инфекций особенно высока в холодные месяцы, а с апреля-мая ситуация, как правило, улучшается, отметил Брико.

Оперативный штаб сообщает, что по состоянию на 31 марта выявлено 2337 инфицированных коронавирусом, 121 пациент выздоровел, летальных исходов – 17. Все больше регионов по примеру Москвы переходят на режим самоизоляции.