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Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему нарушений режима самоизоляции

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему нарушений режима самоизоляции

 IKEA начала производить средства индивидуальной защиты для больниц

IKEA начала производить средства индивидуальной защиты для больниц
Клинцевич считает помощь РФ в отношении США примером для стран Европы

Клинцевич считает помощь РФ в отношении США примером для стран Европы

 Лукашенко собирается организовать саммит ЕАЭС

Лукашенко собирается организовать саммит ЕАЭС
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12:34   31 Марта 2020
Политика

Журова отметила слаженную работу властей Москвы, направленную на борьбу с короновирусом

Журова отметила слаженную работу властей Москвы, направленную на борьбу с короновирусом

Меры, введенные московскими властями для борьбы с коронавирусом, оправданы и своевременны, отметила депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.

С 30 марта в российской столице был введен режим домашней самоизоляции для граждан всех возрастов, которые в настоящее время пребывают в Москве. Эти меры были введены московским мэром Сергеем Собяниным после того, как их одобрил президент России Владимир Путин.

Корреспонденты iReactor попросили депутата Госдумы РФ Светлану Журову прокомментировать эту инициативу. Парламентарий в беседе с журналистами отметила слаженную работу столичных властей. Народный избранник также подчеркнула, что эти меры были предприняты своевременно, учитывая опыт Италии и США, в которых ситуация близка к катастрофичной.

Помимо этого, Журова призвала соотечественников ответственнее относиться к тому что сейчас происходит. На кону здоровье родных и близких людей, а эти две недели, по ее словам, не так сложно пережить.

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Автор: Яна Либерман
#москва #госдума #собянин #коронавирус

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