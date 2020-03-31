Журова отметила слаженную работу властей Москвы, направленную на борьбу с короновирусом

Меры, введенные московскими властями для борьбы с коронавирусом, оправданы и своевременны, отметила депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.

С 30 марта в российской столице был введен режим домашней самоизоляции для граждан всех возрастов, которые в настоящее время пребывают в Москве. Эти меры были введены московским мэром Сергеем Собяниным после того, как их одобрил президент России Владимир Путин.

Корреспонденты iReactor попросили депутата Госдумы РФ Светлану Журову прокомментировать эту инициативу. Парламентарий в беседе с журналистами отметила слаженную работу столичных властей. Народный избранник также подчеркнула, что эти меры были предприняты своевременно, учитывая опыт Италии и США, в которых ситуация близка к катастрофичной.

Помимо этого, Журова призвала соотечественников ответственнее относиться к тому что сейчас происходит. На кону здоровье родных и близких людей, а эти две недели, по ее словам, не так сложно пережить.