Twitter приостановил доступ к аккаунтам иранского духовного лидера Али Хаменеи
Руководство американской соцсети Twitter заблокировало аккаунты иранского духовного лидера Али Хаменеи, пишут СМИ.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на канал Al Arabiya, сегодня, 31 марта, Twitter приостановил доступ к аккаунтам Хаменеи, которые велись на арабском, английском, персидском, а также на языке урду. Спустя некоторое время руководство ресурса восстановило доступ к англоязычной странице, а также к аккаунту на персидском языке. Однако страницы на прочих языках до сих пор остаются недоступными.
Сообщается, что русскоязычный аккаунт духовного лидера Ирана не заблокирован и полностью функционирует.