Швыткин назвал самолет с помощью американцам сигналом для США

Разные страны в борьбе с коронавирусом должны перенимать опыт других государств и помогать друг другу. Об этом во вторник, 31 марта, заявил заместитель председателя думского Комитета по обороне Юрий Швыткин, комментируя сообщения о том, что Россия отправила в США самолет, оказав тем самым помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на пресс-конференции, рассказал, что Российская Федерация прислала в Соединенные Штаты «очень большой самолет с медицинскими принадлежностями», и это, по его словам, было «очень мило».

«Я думаю, в конце концов мы станем сильнее. Мы многому научились. Должен сказать, что у нас отличные отношения с многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен», — отметил американский лидер, не приведя больше никаких подробностей.

Накануне, 30 марта, Трамп провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, обсудив в числе прочих тем и распространение по миру эпидемии коронавируса.

По мнению Юрия Швыткина, которое он высказал в интервью Федеральному агентству новостей, Россия, оказав США помощь в борьбе с пандемией, подала Вашингтону и всему мировому сообществу сигнал о необходимости объединяться в это непростое время и забыть о противоречиях в национальных, экономических и политических вопросах.

«Все мировое сообщество должно объединиться вокруг этой беды — чумы XXI века. Взаимная помощь друг другу сейчас встает на первый план. Нужно всем сплотиться. Понятно, что один самолет с медицинским оборудованием не решит проблемы, но это жест доброй воли. Россия подает сигнал для всего мирового сообщества», — отметил Швыткин.

В настоящее время США удерживают первое место в мире по числу случаев заболевания коронавирусом нового типа. Согласно последним данным, в Штатах выявлено более 160 тысяч случаев заражения COVID-19, при этом более трех тысяч заболевших скончались.

По мнению Юрия Швыткина, одной из причин стремительного распространения болезни в Штатах стала кучность населения и запоздалая реакция властей на возникшую проблему.

«Если взять Сингапур, там за считанные дни справились с коронавирусом. Поэтому у каждого свои причины. Но очевидно, что должна быть координация между государствами, обмен опытом и взаимная помощь», — отметил парламентарий.

Ранее официальный представитель китайского МИД Чжао Лизцзян обвинил американских военных в том, что те завезли коронавирус нового типа в город Ухань, откуда и пошло распространение эпидемии. Подобные выводы дипломат сделал, проанализировав публикации на тему создания подобного вируса в научном журнале Nature Medicine в 2015 году. В статьях ученые обсуждали работу по созданию схожего с COVID-19 вируса — SARS-CoV-2 и то, какое воздействие он оказывает на людей.