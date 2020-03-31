Российский препарат для лечения коронавируса готовы передать в больницы

Федеральное медико-биологическое агентство России представило препарат «Мефлохин», который легко переносится больными и имеет явное противовирусное действие. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Ведомство готово передать лекарство от COVID-19 в московскую больницу №40 (Коммунарку), где по данным на 31 марта проходят лечение 314 человек, из них с COVID-19 — 186 пациентов.

«Мефлохин» избирательно действует на новый вирус, а именно не позволяет ему проникать внутрь клеток человека, а значит, препятствует развитию инфекции внутри организма. Также лекарство стимулирует иммунитет и не дает развиваться воспалительному процессу.

В схему лечения российские врачи включили макролидные антибиотики, которые используются при обострении острых инфекционных заболеваний, в том числе и хронических. Для того, чтобы исключить бактериальную инфекцию в курс лечения также включают синтетические пенициллины.

Комплексная терапия позволяет повысить концентрацию «Мефлохина» в плазме крови и легких пациента.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова уверена, что российская схема лечения позволит выиграть время и увеличить шансы на выздоровление пациентам с COVID-19.

В Петербурге больным новым коронавирусом дают другой препарат, он так же, как и «Мефлохин» относится к группе противомалярийных средств.

«Больница имени Боткина применяет препарат гидроксихлорохин, который относится к той же фармако-терапевтической группе», — сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Сегодня в Боткинской больнице находится 51 человек с подтвержденным COVID-19.

По данным оперштаба на 31 марта, в России число заболевших 2337 человек (за последние сутки плюс 500 новых случаев).