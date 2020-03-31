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12:04   31 Марта 2020
Общество

Минобрнауки РФ не будет отменять все экзамены в этом году

Минобрнауки РФ не будет отменять все экзамены в этом году

Министерство образования и науки России не рассматривает вопрос об отмене экзаменов в этом году. Об этом заявил министр образования Сергей Кравцов.

Сегодня, 31 марта, Государственная дума России приняла закон, позволяющий кабинету министров вводить в стране режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Также утвержден законопроект о штрафах для юридических лиц за публикацию фейков о распространении коронавирусной инфекции. За нарушение закона в первый раз полагается штраф в размере 5 млн рублей, за повторную публикацию — 10 млн рублей.

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Автор: Юлия Яковлева
#госдума #экзамены #кравцов

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