Минобрнауки РФ не будет отменять все экзамены в этом году

Министерство образования и науки России не рассматривает вопрос об отмене экзаменов в этом году. Об этом заявил министр образования Сергей Кравцов.

Сегодня, 31 марта, Государственная дума России приняла закон, позволяющий кабинету министров вводить в стране режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Также утвержден законопроект о штрафах для юридических лиц за публикацию фейков о распространении коронавирусной инфекции. За нарушение закона в первый раз полагается штраф в размере 5 млн рублей, за повторную публикацию — 10 млн рублей.