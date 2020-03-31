Нарисованное лидерство американского здравоохранения стер коронавирус

Правительства стран Евросоюза и США сегодня старательно убеждают своих граждан в том, что эпидемии коронавируса таких масштабов никто не ожидал. Дональд Трамп 30 марта договорился до того, что назвал смерть от 100 до 200 тысяч американцев от инфекции хорошим результатом, который подтвердит успешность его правительства! При том, что в Китае, первым встретившим эпидемию, погибло 3304 человека.

Сомнительное заявление главы Белого дома больше похоже на желание «подстелить соломки». Памятуя о том, что в разгаре избирательная кампания, возникает вопрос: а не планирует ли Трамп под предлогом всеобщего карантина эти самые выборы отменить?

По данным на 00.55 по московскому времени 31 марта в США заболело уже 160 417 человек (+16 926 за сутки), умерло 2953 человек (+370 за сутки). И нет ни малейших оснований полагать, что стремительный рост числа заразившихся и погибших хотя бы замедлится.

О катастрофическом положении в Соединенных Штатах можно судить хотя бы по тому, что из тюрем начали выпускать заключенных... При этом в федеральном Бюро тюрем США отказываются предоставлять информацию о происходящем, подтвердив лишь заболевание 14 заключенных и 13 охранников. С учетом того, что в местах заключения, изоляции несовершеннолетних правонарушителей и специальных закрытых психиатрических клиниках содержится 2,3 миллиона человек, заболеваемость мизерная. И явно не соответствующая действительности, так как противоречит известным фактам.

Уже в начале марта власти штатов Колорадо и Калифорния объявили об освобождении из СИЗО почти всех обвиняемых в ненасильственных преступлениях. За ними последовали Флорида, Алабама и округ Вашингтон. Нью-Джерси освободил половину «сидельцев», Лос-Анджелес обещает отпустить 1700 человек и уже впятеро сократил число арестов (с обычных 300 до 60 в сутки). Иммиграционная служба объявила о прекращении арестов, Наблюдательный совет тюрем Нью-Йорка потребовал освободить всех заключенных со слабым здоровьем.

И это лишь малая часть проблем только и исключительно пенитенциарной системы страны. Которая в силу своей специфики должна быть лучше подготовлена к катаклизмам, подобным нашествию коронавируса.

Власти США и стран Запада утверждают, что ничего подобного не ожидали. Это ложь. И лгали они последовательно много лет. Вот только два документа.

Первый. В мае 2010 года Фонд Рокфеллера и Глобальная сеть бизнеса опубликовали документ под названием «Сценарии для будущего технологии и международного развития», в котором говорится:

«В 2012 году разразилась крупнейшая пандемия, которую мир ждал в течение многих лет. В отличие от H1N1 (свиной грипп, эпидемия 2009 года), этот новый штамм гриппа, распространяемый дикими гусями, оказался крайне опасным. Даже некоторые страны, которые подготовились к появлению такой пандемии, оказались пораженными заболеванием, а в масштабах планеты вирус поразил около 20% населения. 8 миллионов умерли в первые 7 месяцев после появления нового штамма».

Да, ошиблись на восемь лет. Да, пока еще рано говорить об итоговом количестве умерших, но есть надежда, что их будет на порядок меньше. И да, дикие гуси невиновны.

Фактом же является то, что две очень серьезные международные организации, обслуживающие интересы крупнейших финансовых и транснациональных корпораций, не говоря уже о правительствах Европы и Америки, о грядущей эпидемии и ее масштабах предупреждали еще 10 лет назад.

Второй документ гораздо свежее. Он опубликован осенью прошлого года и подготовлен не менее серьезными организациями. Центр безопасности здравоохранения Джонса Хопкинса, Инициатива по сокращению ядерной угрозы (NTI) и аналитический отдел журнала The Economist составили глобальный индекс безопасности здоровья (Global Health Security Index, GHS). Использовав информацию, предоставленную Всемирным банком, ВОЗ, Всемирной организацией по охране здоровья животных, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, ими был составлен рейтинг здоровья в 195 государствах, оцененный по 6 категориям, 34 показателям и 140 вопросам.

Огромная работа, по результатам которой лишь 7% государств были признаны способными «эффективно предотвратить появление и распространение патогенных микроорганизмов».

Нет смысла пересказывать все 33 рекомендации доклада, достаточно привести рейтинг нескольких государств по их готовности вовремя выявить «патогенные микроорганизмы» и успешно с ними бороться:

Первое место - Соединенные Штаты Америки

Второе - Великобритания

У Франции - 11-е место, Германию поставили на 14-е, Испанию - на 15-е, Италия - на 31-м.

А вот Китай всего лишь на 51-м месте составленного рейтинга, Россия и вовсе на 63-м, Белоруссия — на 108-м.

На конец дня 30 марта список стран по заболевшим выглядел следующим образом (в порядке убывания): США, Италия, Испания, Китай, Германия, Франция, Иран, Великобритания, Швейцария, Бельгия, Нидерланды.

Более чем красноречиво!

Знакомство с этими документами и реальностью неизбежно вызывает вопросы о причинах, по которым правительства США и ЕС, прекрасно зная о возможных масштабных эпидемиях вирусных инфекций, не только не готовили свои системы здравоохранения к ним, но и составляли документы, ни в одном из своих утверждений не соответствующие действительности.

При этом, как мы писали ранее, в США сезонный грипп 2017-18 годов унес 80 тысяч жизней. То есть в стране был и опыт, и недавняя практика, и предупреждение - пятикратное превышение обычной для США смертности от гриппа было вызвано в т.ч. и низкой эффективностью вакцины.

Мало того, как свидетельствует журналистка Полина Депп, проводившая с семьей отпуск в США вплоть до 19 марта 2020 года, никаких мер по предупреждению эпидемии не было до середины марта!

«Вопреки всем предостережениям … кафе, бары и бутики Манхэттена ломились от посетителей. В модном хипстерском районе Noho и соседствующем пресловутом Soho на улице яблоку негде было упасть. В магазин косметики Glossier, как по заказу, выстроилась очередь подлиннее той, что видела Третьяковская галерея во время выставки Поленова, а сотрудники трехэтажного Kith … с трудом справлялись с огромным количеством покупателей, желавших поскорее отхватить пару лимитированных уродливых кроссовок».

И это при том, что вирус уже три месяца бушевал в Китае, а в ЕС правительства Германии, Британии и Франции криком кричали о том, что заболеет 70-80 процентов населения.

Ни в коей мере не скатываясь в конспирологию, приходиться констатировать, что или правительства «демократического Запада» демонстрируют вопиющую некомпетентность на фоне китайских коммунистов и России (в которой заболевает за сутки меньше людей, чем в США умирает), или по каким-то причинам они заинтересованы в том, что происходит сегодня.

И любой из вариантов учит нас всех не брать пример с того самого Запада, которому поклонялись многие в СССР.

Мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции.