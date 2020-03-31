Цена мексиканской нефти рухнула до $10 из-за коронавируса

Стоимость барреля мексиканской нефти на закрытии торговой сессии снизилась еще на 20%. Об этом сообщает нефтяная корпорация Pemex.

Средняя стоимость барреля мексиканской нефти ранее составляла 13,01 доллара за баррель, однако на вечерних торгах обвалилась до 10,37 доллара за баррель. Таким образом, отметили аналитики компании, стоимость черного золота обрушилась до минимальных показателей "девяностых" годов.

Кризис на мировом рынке нефти, вызванный коронавирусной пандемией, также не позволяет сырью подняться в цене. Инвесторы прогнозируют большие потери, лишь усугубляя ситуацию. В связи с этим не исключено, что мировой спрос на нефть снизится на 15-20 млн баррелей при суточной добыче всех стран в 100 млн баррелей.

Нефть марки Brent и WTI продолжают незначительно меняться в цене, находясь на исторических минимумах 2002 года. Падение фиксирует и российская Urals, показавшая уровень 1999 года после снижения до 16,2 доллара за баррель.