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11:39   31 Марта 2020
Общество

Жителям Подмосковья разрешили временно не платить взносы в Фонд капремонта

Жителям Подмосковья разрешили временно не платить взносы в Фонд капремонта

Жители многоквартирных домов Подмосковья смогут не платить взносы в Фонд капитального ремонта с 1 апреля по 1 июля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Власти Московской намерены поддержать горожан на фоне ситуации с COVID-19. Глава региона напомнил, что в Подмосковье действует самая большая программа по капитальному ремонту. В нее включены более 44 тысяч домов. Принятая правительством Подмосковья мера не повлияет на сроки капитального ремонта. Специалисты выполнят его своевременно и с учетом пожеланий горожан, пишет канал "360".

Сейчас в Москве действует ряд мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, подробнее о которых можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. В частности, в регионе введен режим самоизоляции. Многие организации приостановили свою деятельность. А в ЗАГС, как пишет "360", можно зарегистрировать только факты рождения и смерти. Остальные действия осуществляются только по ранее поданным заявления.

Российский лидер Владимир Путин 25 марта в ходе обращения к гражданам РФ заявил, что до 5 апреля вводится нерабочая неделя. Власти страны напоминают россиянам о необходимости оставаться дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости – например, чтобы совершить покупки товаров первой необходимости, лекарств и продуктов.

 

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Автор: Яна Либерман
#деньги #подмосковье #капремонт

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