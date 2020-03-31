Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минюст предложил приостановить разводы и браки на фоне распространения COVID-19

Минюст предложил приостановить разводы и браки на фоне распространения COVID-19

 Минобрнауки РФ не будет отменять все экзамены в этом году

Минобрнауки РФ не будет отменять все экзамены в этом году
Цена мексиканской нефти рухнула до $10 из-за коронавируса

Цена мексиканской нефти рухнула до $10 из-за коронавируса

 Украинские гастарбайтеры могут стать "виновниками голода" в Великобритании

Украинские гастарбайтеры могут стать "виновниками голода" в Великобритании
В Le Point рассказали о последствиях «нефтяной войны» для РФ и США

В Le Point рассказали о последствиях «нефтяной войны» для РФ и США

 Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны
Минюст предложил приостановить разводы и браки на фоне распространения COVID-19

Минюст предложил приостановить разводы и браки на фоне распространения COVID-19

 Минобрнауки РФ не будет отменять все экзамены в этом году

Минобрнауки РФ не будет отменять все экзамены в этом году
Цена мексиканской нефти рухнула до $10 из-за коронавируса

Цена мексиканской нефти рухнула до $10 из-за коронавируса

 Украинские гастарбайтеры могут стать "виновниками голода" в Великобритании

Украинские гастарбайтеры могут стать "виновниками голода" в Великобритании
В Le Point рассказали о последствиях «нефтяной войны» для РФ и США

В Le Point рассказали о последствиях «нефтяной войны» для РФ и США

 Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны
11:37   31 Марта 2020
Общество

Госдума утвердила право кабмина РФ объявлять режим ЧС

Госдума утвердила право кабмина РФ объявлять режим ЧС

Правительство России наделяется правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны. Соответствующий законопроект принят Госдумой 31 марта в связи с пандемией коронавируса.

Также кабмин получает право устанавливать обязательные правила поведения для граждан на период таких ситуаций, ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами на срок до 90 дней, объявлять особый порядок регистрации и обращения лекарственных препаратов и медизделий, обязывать туроператоров возвращать деньги клиентам за ранее купленные путевки в полном объеме.

Помимо того, в исключительных случаях правительство сможет вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Все эти меры направлены на регулирование отношений в условиях экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По данным на 31 марта в России выявлено 1836 случаев заражения, 66 человек выздоровели, летальных исходов – девять.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#госдума #законопроект #режим чс #правительство рф #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...