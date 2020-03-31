Госдума утвердила право кабмина РФ объявлять режим ЧС

Правительство России наделяется правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны. Соответствующий законопроект принят Госдумой 31 марта в связи с пандемией коронавируса.

Также кабмин получает право устанавливать обязательные правила поведения для граждан на период таких ситуаций, ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами на срок до 90 дней, объявлять особый порядок регистрации и обращения лекарственных препаратов и медизделий, обязывать туроператоров возвращать деньги клиентам за ранее купленные путевки в полном объеме.

Помимо того, в исключительных случаях правительство сможет вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Все эти меры направлены на регулирование отношений в условиях экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По данным на 31 марта в России выявлено 1836 случаев заражения, 66 человек выздоровели, летальных исходов – девять.