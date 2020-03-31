Украинские гастарбайтеры могут стать "виновниками голода" в Великобритании

Нехватка продуктов питания может наблюдаться в Великобритании из-за пандемии коронавируса и оттока иностранных рабочих. Об этом информирует газета The Guardian.

Сложившаяся в Великобритании ситуация обусловлена тем, что на фоне распространения нового коронавируса страну стали покидать приезжие рабочие из Восточной Европы. Если раньше на полях и предприятиях работали гастарбайтеры, то сейчас все опустело. Об этом информирует РИА Новости.

Как отмечается, британцам нужно оперативно заполнить 90 тысяч рабочих мест. Однако сейчас из-за оттока зарубежных рабочих возникли проблемы. Великобритания в этом плане рассчитывала на украинцев, но граница государства остается закрытой.

Телеканал RT ранее сообщал, что количество зараженных COVID-19 в Великобритании перевалило за тысячу.