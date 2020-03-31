Депутат Горелкин предложил ограничить трафик западных соцсетей на фоне пандемии COVID-19

Российские интернет-сервисы должны иметь приоритет над западными при перегрузке сетей во время карантина, уверен депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Антон Горелкин.

Снижать скорость доступа к Facebook, Twitter и Telegram в случае перегрузки каналов связи предложил депутат Горелкин. Он обратился к Федеральной антимонопольной службе и Минкомсвязи с просьбой обязать провайдеров в РФ выдать разный приоритет российским и западным интернет-сервисам, сообщает "Ъ" в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, наилучшую скорость доступа должны иметь порталы, связанные с соцзащитой, и официальные сайты штабов по борьбе с коронавирусом. Депутат считает, что также важно сохранить доступ к российским онлайн-ресурсам, которые не допускали в своей работе никаких нарушений закона и вовремя платили налоги.

Однако если иностранные соцсети и интернет-площадки ранее нарушали законодательство, то качество доступа к ним должно быть снижено при перегрузках на сеть. По мнению парламентария, под ограничение трафика должны попасть Facebook, Twitter и Telegram.