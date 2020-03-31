Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минюст предложил приостановить разводы и браки на фоне распространения COVID-19

Минюст предложил приостановить разводы и браки на фоне распространения COVID-19

 Минобрнауки РФ не будет отменять все экзамены в этом году

Минобрнауки РФ не будет отменять все экзамены в этом году
Цена мексиканской нефти рухнула до $10 из-за коронавируса

Цена мексиканской нефти рухнула до $10 из-за коронавируса

 Украинские гастарбайтеры могут стать "виновниками голода" в Великобритании

Украинские гастарбайтеры могут стать "виновниками голода" в Великобритании
В Le Point рассказали о последствиях «нефтяной войны» для РФ и США

В Le Point рассказали о последствиях «нефтяной войны» для РФ и США

 Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны
Минюст предложил приостановить разводы и браки на фоне распространения COVID-19

Минюст предложил приостановить разводы и браки на фоне распространения COVID-19

 Минобрнауки РФ не будет отменять все экзамены в этом году

Минобрнауки РФ не будет отменять все экзамены в этом году
Цена мексиканской нефти рухнула до $10 из-за коронавируса

Цена мексиканской нефти рухнула до $10 из-за коронавируса

 Украинские гастарбайтеры могут стать "виновниками голода" в Великобритании

Украинские гастарбайтеры могут стать "виновниками голода" в Великобритании
В Le Point рассказали о последствиях «нефтяной войны» для РФ и США

В Le Point рассказали о последствиях «нефтяной войны» для РФ и США

 Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны
10:51   31 Марта 2020
Общество

Штрафы за фейки о коронавирусе возрастут до 10 млн рублей

Штрафы за фейки о коронавирусе возрастут до 10 млн рублей

Государственная Дума проголосовала по поправкам в законодательство, которые ужесточат наказания за распространение фейков о коронавирусе.

По новым правилам, юридическим лицам за распространение ложной информации о коронавирусе в России грозит штраф до 5 миллионов рублей, а повторное нарушение уже будет наказываться штрафом в размере до 10 миллионов рублей.

Ранее по этому поводу высказался журналист и общественный деятель Александр Малькевич. Отдельно он отметил деятельность радиостанции "Эхо Москвы". Один из ведущих радиостанции Сергей Асланян в социальной сети написал, что в столичном супермаркете он стал свидетелем паники и хаоса. К этой публикации он приложил фото очереди в магазине в Турции.

По мнению Малькевича, за подобные фейки следует наказывать. Необходимы поправки в закон, которые защитят россиян от распространения ложных сведений в Сети.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#закон #фейки #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...