Государственная Дума проголосовала по поправкам в законодательство, которые ужесточат наказания за распространение фейков о коронавирусе.

По новым правилам, юридическим лицам за распространение ложной информации о коронавирусе в России грозит штраф до 5 миллионов рублей, а повторное нарушение уже будет наказываться штрафом в размере до 10 миллионов рублей.

Ранее по этому поводу высказался журналист и общественный деятель Александр Малькевич. Отдельно он отметил деятельность радиостанции "Эхо Москвы". Один из ведущих радиостанции Сергей Асланян в социальной сети написал, что в столичном супермаркете он стал свидетелем паники и хаоса. К этой публикации он приложил фото очереди в магазине в Турции.

По мнению Малькевича, за подобные фейки следует наказывать. Необходимы поправки в закон, которые защитят россиян от распространения ложных сведений в Сети.