Представители Роспотребнадзора заявили о создании высокоточного теста, который способен быстро распознать наличие у пациента коронавирусной инфекции. Изобретение прошло все необходимые клинические исследования.

Тест зарегистрировали для использования в Российской Федерации 25 марта. Эксперты заявляют, что он соответствует современным требованиям к чувствительности и специфичности. Новый анализ способен выделить не только сам коронавирус, но и отличить его от родственных инфекций.

Студенты медицинских вузов России будут дистанционно следить за людьми, которые находятся в самоизоляции. Также они будут помогать принимать звонки на горячих линиях.

Московские медики выписали 42 пациента, выздоровевших от коронавирусной инфекции. Актуальную информацию по борьбе с заболеванием следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.