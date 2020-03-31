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10:49   31 Марта 2020
Общество

Создан высококачественный тест для определения COVID-19

Создан высококачественный тест для определения COVID-19

Представители Роспотребнадзора заявили о создании высокоточного теста, который способен быстро распознать наличие у пациента коронавирусной инфекции. Изобретение прошло все необходимые клинические исследования.

Тест зарегистрировали для использования в Российской Федерации 25 марта. Эксперты заявляют, что он соответствует современным требованиям к чувствительности и специфичности. Новый анализ способен выделить не только сам коронавирус, но и отличить его от родственных инфекций.

Студенты медицинских вузов России будут дистанционно следить за людьми, которые находятся в самоизоляции. Также они будут помогать принимать звонки на горячих линиях.

Создан высококачественный тест для определения COVID-19

Московские медики выписали 42 пациента, выздоровевших от коронавирусной инфекции. Актуальную информацию по борьбе с заболеванием следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#рф #тест #коронавирус

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