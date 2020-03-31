Государственная дума России приняла проект закона в первом чтении, расширяющий полномочия правительства. Кабинет министров будет иметь право вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории страны.

Также предлагается правительству дать право принимать решение о возврате денег туристам при введении режима ограниченного въезда в страну, устанавливать правила государственной регистрации лекарств и медицинских товаров, которые необходимы в условиях чрезвычайной ситуации. Решение принято в целях противодействия и борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

На 31 марта по официальной информации в 71 регионе России выявлено 1 848 случаев заболевания. Скончались – 16 человек. Выздоровели — 77.