Анализ энергопотребления показал падение экономической активности в РФ

Данные об интенсивности энергопотребления в первый день нерабочей недели в России, в том числе с учетом режима самоизоляции, рассмотрел Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Согласно информации, предоставленной "Системным оператором Единой энергетической системы" (СО ЕЭС), энергопотребление в стране по состоянию на вечер 30 марта сократилось на 8% относительно уровня недельной давности, а с поправкой на температуру – на 10%.

Поскольку энергопотребление падает примерно в два раза медленнее, чем экономическая активность, снижение последней на фоне пандемии коронавируса оценивается примерно в 16% по РФ в целом и в 22% – по ЦФО, приводит РБК мнение экспертов ЦМАКП.

Президент Владимир Путин накануне отметил, что властям удалось выиграть время и сдержать взрывное распространение COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что наша страна пытается идти на опережение в борьбе с инфекцией. Регионы должны перенять московские ограничения и обеспечить полный контроль над ними.