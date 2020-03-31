Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзора заявил о создании высокачественного теста для определения COVID-19

Роспотребнадзора заявил о создании высокачественного теста для определения COVID-19

 Госдума приняла законопроект в первом чтении о расширении полномочий правительства при ЧС

Госдума приняла законопроект в первом чтении о расширении полномочий правительства при ЧС
Анализ энергопотребления показал падение экономической активности в РФ

Анализ энергопотребления показал падение экономической активности в РФ

 Госдума разъяснила порядок уплаты налога на проценты по вкладам

Госдума разъяснила порядок уплаты налога на проценты по вкладам
Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

 Брутер объяснил, почему Макрона взволновала российская помощь Италии

Брутер объяснил, почему Макрона взволновала российская помощь Италии
Роспотребнадзора заявил о создании высокачественного теста для определения COVID-19

Роспотребнадзора заявил о создании высокачественного теста для определения COVID-19

 Госдума приняла законопроект в первом чтении о расширении полномочий правительства при ЧС

Госдума приняла законопроект в первом чтении о расширении полномочий правительства при ЧС
Анализ энергопотребления показал падение экономической активности в РФ

Анализ энергопотребления показал падение экономической активности в РФ

 Госдума разъяснила порядок уплаты налога на проценты по вкладам

Госдума разъяснила порядок уплаты налога на проценты по вкладам
Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

 Брутер объяснил, почему Макрона взволновала российская помощь Италии

Брутер объяснил, почему Макрона взволновала российская помощь Италии
10:33   31 Марта 2020
Экономика

Анализ энергопотребления показал падение экономической активности в РФ

Анализ энергопотребления показал падение экономической активности в РФ

Данные об интенсивности энергопотребления в первый день нерабочей недели в России, в том числе с учетом режима самоизоляции, рассмотрел Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Согласно информации, предоставленной "Системным оператором Единой энергетической системы" (СО ЕЭС), энергопотребление в стране по состоянию на вечер 30 марта сократилось на 8% относительно уровня недельной давности, а с поправкой на температуру – на 10%.

Поскольку энергопотребление падает примерно в два раза медленнее, чем экономическая активность, снижение последней на фоне пандемии коронавируса оценивается примерно в 16% по РФ в целом и в 22% – по ЦФО, приводит РБК мнение экспертов ЦМАКП.

Президент Владимир Путин накануне отметил, что властям удалось выиграть время и сдержать взрывное распространение COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что наша страна пытается идти на опережение в борьбе с инфекцией. Регионы должны перенять московские ограничения и обеспечить полный контроль над ними.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...